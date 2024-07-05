Москва, 5 июля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Победа лейбористов на парламентских выборах в Великобритании не внушает оптимизма с точки зрения улучшения российско-британских отношений. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 5 июля журналистам.

Tejas Sandhu/Global Look Press Кир Стармер

По словам представителя Кремля, Лейбористская партия скорее склонна продолжать линию на отрицание будущего в отношениях Москвы и Лондона. Прежние высказывания лейбористов не говорят о гибкости или стремлении нормализовать отношения.

«Поэтому здесь мы не испытываем никакого оптимизма», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Лейбористская партия победила на выборах в палату общин — нижнюю палату парламента Великобритании, обеспечив себе больше половины из 650 мест. Риши Сунак, возглавлявший британское правительство с 25 октября 2022 года, признал поражение консерваторов на выборах и покинул пост премьер-министра. В должности премьера его заменил лидер лейбористов Кир Стармер. Он получил мандат на формирование правительства от короля Карла III.

По мнению руководителя Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елены Ананьевой, победа лейбористов не изменит отношение страны к России. Она напомнила, что лейбористы зарекомендовали себя как партия, поддерживающая киевский режим.