Москва, 5 июля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным пути достижения мира в конфликте на Украине.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Как раз способы достижения мира я обсуждал сегодня с президентом. Я хотел узнать, какой путь самый короткий к окончанию войны», — сказал Орбан по итогам переговоров с Путиным.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля, его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково. Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши проинформировал, что Орбан намерен обсудить с Путиным возможности урегулирования конфликта на Украине.

Перед поездкой в Москву 2 июля премьер Венгрии совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.

14 июня российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.