Улан-Удэ, 5 июля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. В сети появились кадры с совершившим вынужденную посадку в Бурятии самолётом Ан-2. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале «112».

МЧС РФ

На ней видно, что в результате посадки самолёт перевернулся.

«Переднее стекло всё сразу маслом забросало. День рождения сегодня у нас», — произнёс во время видео один из пострадавших.

Он также отметил, что в процессе полёта на лобовое стекло борта попало масло, из-за чего пилотам пришлось выглядывать в боковое, чтобы посадить воздушное судно на дорогу.

Ранее в экстренных службах сообщили, что самолёт Ан-2, выполнявший авиационное патрулирование лесов, был вынужден совершить аварийную посадку в 30 километрах от населённого пункта Сосново-Озерское.

Как передавало ИА Регнум, при аварийной посадке пострадали шесть человек, находившихся на самолёте.

Позднее пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры отметила, что все находившиеся на борту люди остались живы.

Также стало известно, что следователи Восточного МСУТ СК России завели уголовное дело после того, как самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в Бурятии. В настоящий момент они проводят комплекс следственных действий для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.