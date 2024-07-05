Москва, 5 июля, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Отношения России и Европейского союза находятся в низшей точке, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Kremlin.ru

«Мы с господином Орбаном обменялись мнениями о состоянии дел в отношениях России и Евросоюза, которые в настоящее время находятся на самой низкой точке», — сообщил Путин.

Российский лидер также отметил, что Москва воспринимает визит Орбана в РФ как попытку восстановить диалог и придать ему дополнительный импульс.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая, выступая с речью на церемонии инаугурации, Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога с Западом, возможен и разговор по стратегической безопасности. Глава государства указал на то, что Россия была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надёжного и честного партнёра. Путин добавил, что Россия вместе с партнёрами продолжит работу по формированию многополярного мира. Возможен и разговор по вопросам безопасности, стратегической стабильности, но только не с позиции силы, а на равных, без высокомерия и чванства, с взаимным уважением, отметил он.

14 мая Путин подчеркнул, что отношения России с Западом, в том числе с Евросоюзом, деградировали, но это произошло не по вине Москвы.