Москва, 5 июля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Россия воспринимает визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву как попытку восстановить диалог и придать ему дополнительный импульс, заявил 5 июля президент России Владимир Путин.

Vlada Republike Slovenije

По его словам, Орбан на переговорах «излагал в целом известную России западную точку зрения, в том числе и с точки зрения интересов Украины».

«Тем не менее, мы признательны господину премьер-министру за посещение Москвы. Воспринимаем это как попытку восстановить диалог и придать ему какой-то дополнительный импульс», — заявил глава государства во время заявления для прессы по итогам переговоров с премьером Венгрии.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля. Орбан заявил на своей странице в соцсети Х, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». В этот день пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши информировал, что Орбан в Москве планирует обсудить с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

Владимир Путин подчеркнул, что очень рад видеть Виктора Орбана в Москве. В начале переговоров в представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле Путин назвал среди вопросов на повестке обсуждения как тему Украины, так и двусторонние отношения.

Россия хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году. В частности, в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Лидер фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.