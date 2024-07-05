Москва, 5 июля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Украинское руководство всё ещё не готово отказаться от продолжения конфликта до победного конца, заявил президент России Владимир Путин 5 июля журналистам по итогам встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Кремле.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Как нам видится положение дел, в том числе и с учётом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве всё еще не готовы отказаться от ведения военных действий до победного конца», — сказал Путин.

Российский лидер также предположил, что украинское руководство отвергает мысль о прекращении огня, поскольку тогда исчезнет предлог для продления военного положения и придётся проводить президентские выборы. Но так как нынешние руководители полностью утратили легитимность, а их рейтинги рухнули, но шансы на победу в голосовании для них близки к нулю.

Путин заявил, что Россия остаётся открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования конфликта, но этого не хочет Киев.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля Орбан прибыл в Москву, чтобы обсудить с президентом России возможности урегулирования украинского конфликта. В соцсетях Орбан заявил, что прибыл в Россию для продолжения «мирной миссии». Во время визита в Киев 2 июля премьер Венгрии предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать переговоры с Россией, однако тот отверг предложение.