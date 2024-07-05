Москва, 5 июля, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил, что на переговорах обсуждалась возможная архитектура безопасности в Европе.

РИА Новости / Михаил Климентьев

«Говорили и о возможных принципах будущей возможной тоже архитектуры безопасности в Европе», — уточнил российский лидер.

Вместе с тем Путин заявил, что обсудил с премьер-министром Венгрии возможные пути урегулирования на Украине. Он подчеркнул, что Россия остаётся открытой для обсуждения этого вопроса, но Киев этого не желает.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Путин подчёркивал, что мир подошёл к тому моменту, когда необходимо создание новой системы коллективной безопасности в Евразии без военного присутствия внешних сил.

По словам главы государства, будущая архитектура системы безопасности в Евразии должна быть открыта для всех стран континента, в том числе и для государств, входящих в Североатлантический альянс, а для продвижения идеи этой системы необходимо активизировать диалоговый процесс между уже работающими в Евразии многосторонними организациями, такими как СНГ, ЕАЭС и ШОС.

Ранее министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что без России будущая архитектура безопасности в Европе невозможна, решающая роль в дискуссиях на эту тему должна быть за Евросоюзом.

В сентябре 2023 года министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что для построения эффективной системы безопасности в Европе нужно учитывать в том числе и интересы России. Значительная часть РФ находится в Европе, поэтому придётся совместно искать способ восстановить прочную архитектуру безопасности, сказала она.