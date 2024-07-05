Киев, 5 июля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. На Украине сотрудники полиции привлекли к административной ответственности блогершу, которая записывала видео с танцами под российский трек в Киеве, сообщает украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на правоохранительные органы.

Кадр из видео

По данным публикации, 16-летняя уроженка Харькова танцевала под песню российского исполнителя у мемориала героям небесной сотни в Киеве. Девушка опубликовала записанное видео в соцсетях, после чего оно вызвало интерес у сотрудников украинской полиции.

Правоохранители разыскали блогершу и составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. Помимо этого, они провели профилактическую беседу с матерью девушки, говорится в публикации.

Согласно Кодексу Украины, подобный проступок предполагает выплату штрафа от 51 гривны (110 рублей) до 119 гривен (258 рублей) либо выполнение общественных работ на срок от 40 до 60 часов. Также нарушителю могут назначить исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка, либо административный арест сроком до 15 суток. В данном случае информация о конкретном виде наказания неизвестна.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года в Верховной раде зарегистрирован законопроект о штрафах за прослушивание и исполнение русских песен в общественных местах. Кодекс об административных нарушениях дополнят штрафами за использование фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов. За повторное нарушение — от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов.

Ранее в Одессе были задержаны три девушки в возрасте от 19 до 23 лет за селфи на фоне военных объектов. Их заподозрили в сотрудничестве с российской разведкой. По информации спецслужб, девушки использовали формат «дружеских отношений», чтобы фотографироваться у военных объектов. Особый интерес они проявляли к военкоматам и медучреждениям, где украинские военные проходили лечение и реабилитацию.