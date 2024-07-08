Москва, 8 июля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Малому и среднему бизнесу на Цифровой платформе МСП.РФ стал доступен новый сервис для привлечения финансирования. С помощью «Витрины инвестиционных проектов» предприниматели смогут размещать свои предложения, которые смогут увидеть более 850 тыс. пользователей МСП.РФ. Привлечение инвесторов может быть альтернативой поиску заемных средств для реализации проектов, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

По словам главы Корпорации МСП, «Витрина инвестиционных проектов» — это возможность презентовать свой проект максимально целевой, предпринимательской аудитории, которая сегодня уже превышает 850 тыс. пользователей. Он добавил, что с запуском данного сервиса появляется уникальная площадка для коммуникации, на ней могут встретиться те, кому нужны инвестиции, и те, кто готов вкладывать средства в другие проекты. «Инвестиционные предложения в каталоге Цифровой платформы структурированы, имеют бизнес-план и находятся на разной стадии реализации», — сказал Александр Исаевич.

Каждая карточка проекта на платформе сопровождается описанием. Помимо общих сведений, там представлены текущая стадия и общий срок реализации, цели и плановый срок привлечения финансирования. Также в описании доступны бизнес-показатели, включая ожидаемую доходность, необходимый объем финансирования и общую стоимость проекта. Для удобства поиска доступны фильтры и сортировка проектов.

На момент запуска нового сервиса на Цифровой платформе уже представлено 13 проектов. Они предлагаются к реализации в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Мурманской области.

В настоящее время МСП.РФ — это более 30 онлайн-сервисов для представителей малого и среднего бизнеса. Они предоставляют онлайн-доступ к мерам поддержки, предоставляют каналы для коммуникации бизнеса и государства, помогают с поиском новых партнеров и рынков сбыта. Пользователями Цифровой платформы являются свыше 850 тыс. предпринимателей. Она была создана и развивается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин.