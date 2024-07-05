Москва, 5 июля, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Россия и Венгрия продолжают сотрудничать, руководствуясь принципами здорового прагматизма и взаимной выгоды. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 5 июля журналистам по итогам встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Кремле.

РИА Новости / Григорий Сысоев

Он отметил, что сотрудничество продолжается по ряду направлений, в первую очередь, в энергетике. В частности, работа идёт по флагманскому проекту расширения атомной электростанции «Пакш».

«И ключевыми принципами являются здоровый прагматизм и взаимная выгода», — добавил российский лидер.

Ка сообщало ИА Регнум, 5 июля Орбан прибыл в Москву, чтобы обсудить с президентом России возможности урегулирования украинского конфликта. Путин на встрече с Орбаном подчеркнул, что тот прибыл в Москву как председатель Совета Евросоюза, а не только как партнёр России.

После начала российской спецоперации на Украине Орбан заявлял, что Россия будет существовать и после конфликта, как будут существовать и интересы Венгрии и ЕС. Поэтому нет аргументов в пользу прекращения энергетического сотрудничества с Россией, в том числе по проекту «Пакш».