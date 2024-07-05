Москва, 5 июля, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Россия и Венгрия продолжают работу по проекту АЭС «Пакш», заявил 5 июля президент РФ Владимир Путин.

Вова Жабриков/URA.RU/ТАСС АЭС «Пакш»

«Продолжается работа по флагманскому проекту расширения атомной электростанции «Пакш», — заявил глава государства во время заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля. Орбан заявил на своей странице в соцсети Х, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». В этот день пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши информировал, что Орбан в Москве планирует обсудить с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

Владимир Путин подчеркнул, что очень рад видеть Виктора Орбана в Москве. В начале переговоров в представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле Путин назвал среди вопросов на повестке обсуждения как тему Украины, так и двусторонние отношения.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что проект атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии продолжится и не будет заморожен, несмотря на критику со стороны США, Британии и ЕС. Он назвал это как раз тем самым случаем, когда «караван идёт и будет идти при любом раскладе».