Москва, 5 июля, 2024, 20:48 — ИА Регнум. От правительства лидера лейбористов Кира Стармера не стоит ожидать позитивных изменений в отношениях с Россией. Такое мнение 5 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог Никита Ляховецкий, комментируя отставку премьер-министра Риши Сунака.

Король Великобритании Карл III в ходе аудиенции в Букингемском дворце принял отставку премьер-министра Риши Сунака. Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра страны, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III.

«Очень показательно отношение Стармера к бывшему лидеру лейбористов Джереми Корбину. С помощью внутрипартийных интриг и манипуляций Корбина со скандалом и ложными обвинениями в антисемитизме лишили поста руководителя Лейбористской партии, а затем вынудили покинуть партию, которую он строил многие десятилетия. Но на этом Стармер не остановился: Корбину не позволили баллотироваться от лейбористов и даже выдвинули в его округе сильного кандидата от партии. В результате Корбину пришлось пойти на выборы как самовыдвиженцу. Тогда лейбористы наняли политтехнологов и активно агитировали против Корбина. В итоге Корбин победил», — отметил Ляховецкий.

Эти интриги показывают, что Лейбористская партия больше не представляет интересы рабочего класса и простых людей. Лейбористы стали такими же, как и консерваторы, уточнил политолог.

Он добавил, что смена консерваторов на лейбористов во власти не приведёт к изменению политики Великобритании в отношении к России, поскольку обе партии являются русофобскими. Изменения коснутся только внутренней политики Великобритании и не повлияют на отношение к Украине и её поддержке. Великобритания продолжит помогать киевскому режиму и поддерживать антироссийские санкции, уточнил эксперт.

«Ни лейбористы, ни консерваторы пока не признают публично, что серьёзные экономические проблемы Великобритании, которые способствовали уходу Риши Сунака с поста премьер-министра, вызваны во многом политикой антироссийских санкций и экономическими последствиями этих санкций для простых британцев. Избиратели голосовали за лейбористов как за лучшую альтернативу консервативному правительству, потому что хотят изменений. В стране наблюдается экономический кризис, высокий уровень инфляции, падает уровень жизни», — отметил политолог.

По его словам, исторически сложилось, что в Великобритании главной альтернативой консерваторам являются лейбористы, поэтому многие избиратели голосуют по привычке, делая выбор между этими двумя партиями. Но прошедшие выборы показали, что во многих округах кандидаты от правой партии Найджела Фараджа «Reform UK» стали вторыми, уточнил Ляховецкий.

Он подчеркнул, что это и есть изменение устоявшейся британской политической системы, при которой ранее две лидирующие партии сменяли друг друга без серьёзных изменений в стране. Партия Reform UK набрала порядка 14% голосов и получила 4 мандата. Эта партия выступает за прекращение поставок вооружений киевскому режиму и продвижение политики британских национальных интересов, которым не выгодна санкционная война с Россией, напомнил политолог.

«На этом фоне будет происходить перестройка британской политической системы, которая в долгосрочной перспективе может привести к каким-то позитивным изменениям в сторону здравого диалога с Россией. Однако это не произойдёт при правительстве Стармера», — добавил эксперт.

Ещё одним важным изменением в политической жизни страны политолог назвал очень низкий результат Шотландской национальной партии, которая потеряла множество мандатов и получила всего 9 мест в парламенте. Это свидетельствует о том, что вопрос независимости Шотландии больше не актуален. В Шотландии эта партия была правящей, и жители там также проголосовали за изменения, пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, Лейбористская партия победила на выборах в палату общин — нижнюю палату парламента Великобритании, обеспечив себе больше половины из 650 мест. Лейбористы займут по меньшей мере 401 место в нижней палате, что гарантирует возможность формирования правительства. Консерваторы пока получают 110 мест, либеральные демократы — 68.

Сунак признал поражение консерваторов на выборах и заявил, что покидает пост премьер-министра. Также он извинился перед британским народом после разгромного поражения консерваторов на выборах в парламент.

Риши Сунак возглавлял правительство с 25 октября 2022 года по сегодняшний день.

Руководитель Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елена Ананьева отметила, что консерваторы находились у власти в Великобритании 14 лет, за это время страна вышла из Евросоюза, что сейчас большинство британцев считают ошибкой. Кроме того, Консервативная партия дискредитировала себя в период пандемии коронавируса. Будучи премьер-министром Великобритании, Борис Джонсон устраивал вечеринки во время локдауна и был первым премьером, который получил административный штраф за это. Эти скандалы очень подорвали репутацию Консервативной партии, уточнила британовед.

Она добавила, что в качестве премьер-министра ещё Лиз Трасс ликвидировала основы репутации партии тори. Консерваторы всегда опережали лейбористов в качестве партии, способной управлять экономикой, но ситуация изменилась именно при этом премьере, подчеркнула эксперт.