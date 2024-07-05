Киев, 5 июля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Украинский МИД возмущён визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, так как он не был согласован с Киевом, сообщила 5 июля пресс-служба дипведомства на своём сайте.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

В частности, в заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится, что решение совершить поездку в Москву было принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. В МИД пояснили, что выступают против переговоров по Украине без её участия. Также в украинском дипведомстве подчеркнули, что единственным вариантом для переговоров является «формула мира» Владимира Зеленского.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля. На своей странице в соцсети Х он написал, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». В этот день пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши подтвердил, что Орбан в Москве планирует обсудить с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

В начале переговоров в представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле Владимир Путин сказал, что очень рад видеть Виктора Орбана в Москве. Он назвал среди вопросов на повестке обсуждения как тему Украины, так и двусторонние отношения.

Перед поездкой в Москву 2 июля премьер Венгрии совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, заявил, что венгерский премьер не получал от ЕС мандат на визит в Москву и не представляет Евросоюз «ни в какой форме». А представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подчеркнул, своим нескоординированным с ЕК визитом Орбан подрывает единство Евросоюза.