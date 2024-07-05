Махачкала, 5 июля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, ранее задержанный после нападений боевиков в Дагестане, вышел на свободу. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии региона Шамиль Хадулаев.

Валерий Шарифулин/РИА Новости

«Вчера поздно вечером бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, отец террориста Османа Омарова, отбыв установленный судом арест на 10 суток, вышел на свободу», — написал Хадулаев в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня на Махачкалу и Дербент напали приверженцы террористической организации. Неизвестные обстреляли два православных храма, две синагоги и посты ДПС в Дербенте и Махачкале. В результате нападения боевиков погибли 22 человека.

В Махачкале трёх ранее задержанных подозреваемых в подготовке теракта арестовали сроком на два месяца. По решению Советского районного суда Махачкалы под стражу заключены Магомед Магомедов, Халид Магомедов и Заур Магомедов.

Двоих террористов ликвидировали во время операции.

По словам супруги одного из братьев Зарины, сыновья уволенного главы Сергокалинского района пытались остановить своего брата Османа Омарова в день теракта в Махачкале. В день нападения братья находились на базе отдыха с детьми. С Османом, по словам женщины, семья виделась редко. Осман занимался строительством, а о его радикальных взглядах никто в семье не знал.

26 июня появилась информация, что суд арестовал Омарова на 10 суток за мат на улице. Позднее суд назначил административный арест за мелкое хулиганство пятерым сыновьям бывшего чиновника. Они записали видеообращение, в котором попросили простить их.

В свою очередь глава Дагестана Сергей Меликов 24 июня объявил, что уволил Омарова с поста главы Сергокалинского района из-за причастности его детей к теракту. По мнению главы республики, в этом вопросе должна быть полная ответственность.