Москва, 5 июля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. В рамках Дня семьи, любви и верности компания VK проведёт несколько мероприятий для своих пользователей.

В преддверии праздника, 6 и 7 июля, на центральных улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Липецка, Калининграда, Кисловодска, Мурома, Суздаля и Уфы будут работать фотографы, которые бесплатно запечатлят всех желающих вместе с их семьями. Все получившиеся снимки можно будет скачать в тот же день в сообществе VK Праздники в ВКонтакте или в одноименной группе в Одноклассниках. В столице это мероприятие продлится до 8 июля включительно.

ОК совместно с АНО «Россия — страна возможностей» подготовили для пользователей онлайн-марафон, в ходе которого они могут опубликовать совместные снимки со своими родственниками в официальной группе проекта «Это у нас семейное», поставив под них специальный хэштег — #ДеньСемьи. 9 июля организаторы случайным образом определят 13 победителей, которым потом вручат призы.

8 июля в московском Дзен Кафе by BRO&N будет проведён паблик-толк «Секреты создания вовлекающего контента для материнских блогов» от известных мам: Кати Мезеновой, Натальи Карповой и Ассоль. Они расскажут, как можно совмещать блогинг с воспитанием детей. Для того, чтобы попасть на мероприятие, нужно принять участие в конкурсе на лучший комментарий под статьями и публикациями звёздных мам в ВКонтакте и Дзене.

Также Одноклассники устроят эксклюзивный показ роликов конкурсантов XIX Международного кинофестиваля «В кругу семьи». С социальной сети запустят трансляцию фестиваля, в рамках которого покажут кинокартины из 20 стран мира, а все короткометражные фильмы участников конкурса будут опубликованы эксклюзивно в самих Одноклассниках.

Как сообщало ИА Регнум, в сервисе VK Tracer появился искусственный интеллект, при помощи которого разработчики смогут быстрее и эффективнее выявлять причины ошибок в приложениях.

Ранее платформа «ВКонтакте» запустила собственное медиа о событиях в мире спорта «VK Спорт», креативным редактором которого стал российский спортивный журналист и блогер Иван Карпов.