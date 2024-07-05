Москва, 5 июля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Владимир Мединский заявил журналистам, что принимал участие в переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве помощника российского лидера.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Как помощник президента», — сказал он, отвечая на вопрос о его статусе на встрече Путина и Орбана.

Кроме того, от России в переговорах задействованы глава МИД Сергей Лавров, а также помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Венгрия представлена, в том числе главой МИД Петером Сийярто.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Мединский, возглавлявший переговорную группу от Москвы в Стамбуле, продолжает курировать «массив наработок» по переговорам с Украиной, хотя перспектив их возобновления пока нет.

Переговоры президента Путина и Орбана проходят в Кремле с участием делегаций. От России в переговорах задействованы глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, помощник президента Владимир Мединский. Венгрия представлена, в том числе главой МИД Петером Сийярто.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля, его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково. Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши проинформировал, что Орбан намерен обсудить с Путиным возможности урегулирования конфликта на Украине.

Перед поездкой в Москву 2 июля премьер Венгрии совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.

На саммите ШОС в Астане 4 июля глава России заявил, что стамбульские договорённости остаются «на столе» и могут быть положены в основу переговоров по Украине. Он напомнил, что стамбульские договорённости были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, «а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину».

Россия хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году. В частности, в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Лидер фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.