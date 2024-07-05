Москва, 5 июля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Холодный атмосферный фронт надвигается на Москву, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве в официальном Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По прогнозам синоптиков, 5 июля в столицу идут шквалистый ветер, грозы, залповый ливень и град. Отмечается, что начало бури в Москве ожидается в ближайший час, а её пик придётся на 17:00. При этом порывы ветра будут достигать до 25 метров в секунду.

РСЧС предупредило жителей столицы, что о надвигающейся грозе, а также о ливне, крупном граде и шквалистом ветре. Жителей города попросили не выходить на улицу без необходимости, а также не парковать транспортные средства под деревьями.

Синоптики отметили, что за половину дня на столицу может вылиться более половины месячной нормы осадков. Также из-за непогоды возможно образование смерчей.

В Telegram-каналах публикуют видеозаписи с уже бушующим в Подмосковье стихийным бедствием. Его жителей уже настигли дождь и град.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня на Москву обрушился ураган «Эдгар». Стихийное бедствие повалило 700 деревьев, более 300 автомобилей получили повреждения.

Также 5 июля МЧС России предупредило, что 5 июля в 13 регионах России ожидаются грозы, ливни и ветер до 27 м/с.