Москва, 5 июля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от Москвы в Стамбуле, продолжает курировать «массив наработок» по переговорам с Украиной, хотя перспектив их возобновления пока нет. Об этом 5 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений. Пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины нет, добавил глава государства.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле.

В Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.