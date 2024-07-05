Ушаков сообщил, что Путин и Орбан провели откровенный разговор
Ушаков: украинский вопрос был в числе основных на переговорах Путина и Орбана
Москва, 5 июля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Ситуация на Украине была в числе основных на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
По словам Ушакова, лидеры двух стран провели откровенный разговор.
«В числе основных (вопросов. — Прим. ред.) был украинский вопрос», — ответил Ушаков журналистам.
Он добавил, что двусторонние вопросы тоже обсуждались Путиным и Орбаном.
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