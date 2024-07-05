Тбилиси, 5 июля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Всемирно известная скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе умерла в возрасте 77 лет, сообщил 5 июля грузинский Первый канал со ссылкой на членов семьи Исакадзе.

Олег Макаров/РИА Новости Лиана Исакадзе

Причины смерти артистки не уточняются.

Лиана Исакадзе родилась в Тбилиси 2 августа 1946 года. В 1968 году окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по классу скрипки, после чего стала солисткой Московской филармонии.

С 1964 по 1981 год она играла на скрипке Страдивари, которую ей предоставила в виде исключения Московская государственная коллекция музыкальных инструментов. В 1981–1996 годах она работала художественным руководителем Грузинского камерного оркестра, который с 1990 года базировался в немецком городе Ингольштадт. В 1988 году Исакадзе получила звание народной артистки СССР. Также она была награждена «Знаком Почёта», грузинскими орденами Чести.

С 1990-х годов она преимущественно проживала в Европе.