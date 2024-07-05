Москва, 5 июля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал фотографии со встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, призвав к заключению мира в украинском конфликте.

Ukrainian Presidential Press Office

«Мир — это то, что нужно достичь», — подписал он фотографии, размещённые на его странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля, его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково. Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши проинформировал, что Орбан намерен обсудить с Путиным возможности урегулирования конфликта на Украине.

Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что очень рад видеть Виктора Орбана в Москве. В начале переговоров в представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле Путин назвал среди вопросов на повестке обсуждения как тему Украины, так и двусторонние отношения.

Глава государства также подчеркнул, что Орбан прибыл в Москву, в том числе как председатель Совета Евросоюза, а не только как партнёр Москвы.

Перед поездкой в Москву 2 июля премьер Венгрии совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.