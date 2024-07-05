Ставрополь, 5 июля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов поддержал запрет на ношение никаба в России. Об этом он заявил на видео, опубликованном 5 июля в Telegram-канале муфтията республики Дагестан.

Зубайр Байраков/ТАСС Мухаммад Рахимов

По его словам, в хиджабе можно фотографироваться на паспорт, но ни одно государство не разрешит делать снимки в никабе, так как в таком случае нельзя определить, кто именно скрыт под одеждой.

«Поэтому мы поддерживаем инициативу духовного управления мусульман Дагестана, которое категорически против никаба», — сказал Рахимов.

Он добавил, что ношение никаба в какой-то мере не соответствует нормам ислама.

Как сообщало ИА Регнум, о временном запрете ношения никаба в Дагестане заявил 3 июля заместитель муфтия республики Абдулла Салимов. Он пояснил, что решение принято с учётом заключения отдела фетв «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Салимов пояснил, что одним из оснований стало обращение министерства по национальной политике и делам религий республики, в котором говорилось об угрозе безопасности населения региона. Вторым основанием послужило заключение отдела фетв от 2 июля.

Подавляющее большинство российских мусульман, в том числе кавказские муфтии, поддержали дагестанского духовного лидера. В пресс-службе Координационного центра мусульман Северного Кавказа заявили, что ношение никаба наносит вред мусульманам, угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

Муфтият Карачаево-Черкесии вслед за Дагестаном объявил временный запрет на ношение никабов.

Верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин заявил, у большинства российских мусульман нет обязательства по покрытию лица и кистей рук у женщин. По его словам, исключение составляют мусульмане Северного Кавказа, но этот вопрос можно решить в законодательном порядке в связи с террористической угрозой и обеспечением безопасности государства. Он напомнил, что в стране 14 веков не было никакого никаба.