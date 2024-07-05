Брюссель, 5 июля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Главной темой саммита НАТО в Вашингтоне станет военная поддержка Украины, заявил 5 июля на пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Attila Volgyi/Global Look Press Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

«Украина должна победить, и ей нужна наша устойчивая помощь. Поэтому на саммите я ожидаю, что лидеры стран одобрят субстантивный пакет для Украины», — сказал он.

В частности, уточнил Столтенберг, в пакет войдёт помощь по безопасности и обучению военных для Украины, а также финансовая помощь. Кроме того, в пакет войдёт предоставление Украине больше систем ПВО.

«НАТО возьмёт лидирующую роль в координации большей части международной поддержки. Это не сделает НАТО частью конфликта, но усилит самооборону Украины», — отметил генсек альянса.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство DPA со ссылкой на источники в делегациях западных государств информировало, что страны НАТО не достигли договорённости по многолетней военной помощи Украине. В публикации отмечается, что Столтенберг «потерпел неудачу» в стремлении обеспечить Украине многолетнюю поддержку. Члены альянса, утверждает агентство, смогли лишь согласовать предоставление Киеву в течение 2025 года €40 млрд помощи.

Американская газета Wall Street Journal, в свою очередь, со ссылкой на источники написала, что Североатлантический альянс намерен отправить на Украину нового высокопоставленного чиновника. По информации издания, высокопоставленный чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной помощи и невоенной. По задумкам альянса, украинская армия в итоге должна быть «более похожей на армию НАТО».

Кроме того, НАТО в ходе предстоящего 9–11 июля саммита объявит о создании в Германии штаб-квартиры для координации помощи Киеву, вместо того чтобы пригласить Украину в альянс, сообщала американская газета The New York Times.