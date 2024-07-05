Ставрополь, 5 июля, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Аграрии Ставропольского края собрали уже пять миллионов тонн зерна нового урожая. Уборку провели на 65% полей. Об этом сообщает агентство «Победа26» со ссылкой на губернатора региона Владимир Владимиров.

ИА Регнум Зерно

Жатва продолжается во всех округах края. Аграрии уже обогнали прошлогодние показатели. Лидерами по уборке зерна на Ставрополье стали Красногвардейский, Новоалександровский и Ипатовский округа.

«Рассчитываю, что итоговый результат жатвы 2024 года будет достойным. Всем, кто трудится в поле — хорошей погоды!», — сказал глава Ставрополья.

Как отметил губернатор, во время жатвы аграрии не должны испытывать нужду в горюче-смазочных материалах, технике. Также фермеров необходимо продолжать обеспечивать господдержкой.