Москва, 5 июля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. «Роснефть» представила на ВДНХ собственную единую цифровую платформу (ЕЦПК). Это комплексный проект, направленный на оптимизацию ИТ-инфраструктуры, кратное сокращение времени внедрения новых технологий и разработок. Платформа была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию в начале июля.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» представила собственную цифровую платформу

«Внедрение Единой цифровой платформы компании позволит осуществить переход к реализации стратегии технологического суверенитета за счет использования собственных разработок», — рассказал на презентации проекта директор IT-департамента Дмитрий Ломилин. По его словам, ЕЦПК закладывает технологическую основу для максимальной автоматизации процессов в компании и принятия оптимальных решений на основе анализа данных.

Как отметили в «Роснефти», внедрение собственной цифровой платформы является важным шагом для снижения зависимости от иностранных технологий и обеспечения бесперебойной работы ИТ-систем компании.