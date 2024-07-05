Вашингтон, 5 июля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не представляет НАТО в Москве, а только свою страну, заявил 5 июля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

ТАСС/ABACA

«Он представляет свою страну, не НАТО», — заявил он.

По его словам, Венгрия проинформировала НАТО о визите Орбана в Москву, результаты будут обсуждаться на саммите альянса в США.

Как передавало ИА Регнум, Орбан прибыл в Москву 5 июля, его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково. Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши проинформировал, что Орбан намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможности урегулирования конфликта на Украине.

Глава государства отметил, что Орбан прибыл в Москву в том числе как председатель Совета Евросоюза, а не только как партнёр Москвы.

2 июля Орбан совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.