Уват, Тюменская область, 5 июля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. В Тюменской области подвели итоги конкурса грантовой программы компании «РН-Уватнефтегаз» (входит в ПАО «НК «Роснефть»). Её победителями стали проекты НЦ Сибирского отделения РАН и Тюменского госуниверситета.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» поможет создать базу растений и изучить орлана-белохвоста

Сотрудники тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) планируют в рамках гранта создать первый общедоступный сервис для идентификации и классификации редких растений Уватского района. Базу данных разместят на интернет-платформе и на сайте тюменского научного центра РАН. Экологи считают важной задачу просвещения жителей региона, на территории которого произрастают уникальные растения. Например, полушник озерный — древнее споровое растение, занесенное в Красную книгу России, является биоиндикатором чистоты водоема и находится под угрозой исчезновения.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Полушник озерный

Вторым победителем грантовой программы стал проект орнитологов Тюменского государственного университета. Учёные изучат состояние популяции орлана-белохвоста на юге региона и на основе наблюдений составят виртуальную карту мест гнездования птицы. Это поможет в разработке мероприятий для охраны этого редкого вида и увеличению его численности. Данные исследований войдут в «Атлас птиц юга Тюменской области».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Орлан-белохвост

«РН-Уватнефтегаз» реализует программу поддержки научных исследований с 2022 года. За это время учёные и экологи подали в компанию более трех десятков заявок на получение грантов.