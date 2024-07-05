Москва, 5 июля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Московский городской суд заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Зиновия Парасюка — отца экс-депутата Верховной рады Владимира Парасюка (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Обвиняемый участвовал в нападении на генконсульство РФ во Львове, сообщают «Известия».

Социальные сети Зиновий Парасюк

5 июля в суде прошло заседание, по итогам которого Зиновия Парасюка признали виновным по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на служебные помещения, пользующиеся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений»). Обвиняемому назначено наказание в виде пребывания в колонии общего режима на срок до восьми лет, уточняется в приговоре.

По данным следствия, весной 2016 года Зиновий Парасюк вместе с сыном принимали участие в митинге во Львове, где поддерживали приговорённую в России к заключению украинку Надежду Савченко. Мужчины забрасывали здание генконсульства России в городе петардами, бутылками и прочими предметами. Сообщается, что в тот день Владимир Парасюк незаконно проник на территорию консульства, сорвал флаг РФ, а затем сжёг его.

После участия в митинге Зиновия Парасюка объявили в международный розыск. А в конце апреля МВД России повторно объявило в розыск его сына.

Как передавало ИА Регнум, в Украине Владимир Парасюк считается культовой фигурой, с подачи которого на Майдане в 2014 году якобы был отвергнут вариант мирных договоренностей протестующих с на тот момент президентом Виктором Януковичем. Тогда он заявил, что готов вести людей на вооружённый штурм администрации президента, в случае если не будет немедленно отправлен в отставку. После переворота был избран депутатом Рады и оказался замешан в целом ряде скандалов, связанных с избиениями людей.