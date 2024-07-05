Москва, 5 июля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан смогут при желании пообщаться без делегаций, тет-а-тет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Представитель Кремля также уточнил, что у Путина и Орбана после переговоров запланирован рабочий ланч с участием делегаций.

Как передавало ИА Регнум, Орбан прибыл в Москву 5 июля. В рамках встречи президент РФ предложил Орбану обсудить ситуацию на Украине. Он пообещал изложить нюансы предложений России по мирному урегулировании украинского кризиса. Также Путин добавил, что рассчитывает, что Орбан, в свою очередь, ознакомит его с позицией Венгрии и стран Евросоюза. Путин отметил, что Орбан прибыл в Москву в том числе как председатель Совета Евросоюза, а не только как партнёр Москвы.

Ранее, 2 июля, Орбан совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.

Песков отметил, что переговоры лидеров двух стран будут продолжаться «столько, сколько потребуется».

Тем временем представитель Еврокомиссии Эрик Мамер обвинил премьера Венгрии в подрыве единства ЕС из-за визита в Москву. По словам Мамера, Орбан не координировал свой визит в Москву с ЕК.