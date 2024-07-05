Москва, 5 июля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном будут продолжаться «столько, сколько потребуется», заявил 5 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

«Столько, сколько потребуется», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной продолжительности переговоров Путина и Орбана.

Как передавало ИА Регнум, Орбан прибыл в Москву 5 июля, его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково. Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши проинформировал, что Орбан намерен обсудить с Путиным возможности урегулирования конфликта на Украине.

Глава государства отметил, что Орбан прибыл в Москву в том числе как председатель Совета Евросоюза, а не только как партнёр Москвы.

2 июля Орбан совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.