Москва, 5 июля, 2024, 13:55 — ИА Регнум. До 900 бойцов потеряли ВСУ за неделю в зоне ответственности российской группировки войск «Восток». Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он заявил, что подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, двух соединений теробороны и бригады нацгвардии. В течение недели они отразили 11 контратак ВСУ.

Войска киевского режима также потеряли четыре боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 были поставлены странами НАТО.

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