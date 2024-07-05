Москва, 5 июля, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства и международные организации на 12-ю Московскую конференцию по международной безопасности, в рамках которой предполагается обсудить многополярность в современном мире, сообщили в Минобороны РФ.

Александр Астафьев/РИА Новости Министр обороны РФ Андрей Белоусов

«Предлагаем представителям оборонных ведомств, международных организаций, экспертного и политологического сообществ обсудить текущую военно-политическую ситуацию и представить свои взгляды на формирование новой устойчивой и справедливой архитектуры глобальной и региональной безопасности», — отметил министр в обращении к участникам конференции.

12-я Московская конференция по международной безопасности пройдёт на площадке конгресс-центра отеля «ПСБ Патриот», который расположен в подмосковном парке «Патриот».

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками военно-учебных заведений Белоусов заявил, что Россия находится на острие борьбы за установление справедливого миропорядка.

Ранее в ходе пленарной сессии ХХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» лидер российского государства подчеркнул, что перед страной стоит задача по строительству нового мира.