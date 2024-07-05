Москва, 5 июля, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля поблагодарил президента России Владимира Путина за приём в Москве.

Кадр из видео Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент России Владимир Путин

«Я очень благодарен вам за то, что даже в таких тяжёлых условиях вы согласились меня принять», — сказал он.

Венгерский премьер назвал сегодняшнюю встречу с Путиным особенной. По словам Орбана, Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной. Также он отметил, что хотел бы узнать позицию российского президента по ряду вопросов.

Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что очень рад видеть Виктора Орбана в Москве. В начале переговоров в представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле Путин назвал среди вопросов на повестке обсуждения как тему Украины, так и двусторонние отношения.

Глава государства также подчеркнул, что Орбан прибыл в Москву, в том числе как председатель Совета Евросоюза, а не только как партнёр Москвы.

Тем временем представитель Еврокомиссии Эрик Мамер обвинил премьера Венгрии в подрыве единства ЕС из-за визита в Москву. По словам Мамера, Орбан не координировал свой визит в Москву с ЕК.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии прибыл в Москву 5 июля, его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково. Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши проинформировал, что Орбан намерен обсудить с Путиным возможности урегулирования конфликта на Украине.

Перед поездкой в Москву 2 июля премьер Венгрии совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.