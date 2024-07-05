Москва, 5 июля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану обсудить ситуацию на Украине. Российский лидер пообещал изложить нюансы предложений России по украинскому кризису.

РИА Новости Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу строительства двусторонних отношений в этой непростой ситуации. И, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, я имею в виду украинское направление», — сказал Путин.

Вместе с тем российский лидер добавил, что готов обсудить с Орбаном нюансы предложений России по мирному урегулировании украинского кризиса. Путин отметил, что рассчитывает, что Орбан, в свою очередь, ознакомит его с позицией Венгрии и стран Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, Орбан заявил на своей странице в соцсети Х, что прибыл в Москву для продолжения «мирной миссии». В этот день пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши информировал, что Орбан в Москве планирует обсудить с Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

2 июля Орбан совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.

14 июня российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.