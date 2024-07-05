Москва, 5 июля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил сожаление из-за спада в торговле между Венгрией и Россией в ходе встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Кремле.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Что касается двусторонних отношений, то у нас, к сожалению, наблюдается большой спад в торговом обороте, 35 с лишним процентов», — отметил российский лидер.

По словам Путина, двум странам есть над чем работать, вместе они реализуют солидные проекты. Он добавил, что очень рад видеть Орбана, им есть о чём поговорить.

Президент России предложил Орбану обсудить ситуацию на Украине и выразил готовность поговорить о нюансах своих инициатив, направленных на достижение мира. Он добавил, что рассчитывает узнать позицию Венгрии и европейских партнёров.

Как сообщало ИА Регнум, Орбан прибыл в Москву 5 июля, его борт приземлился в столичном аэропорту Внуково. Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши проинформировал, что Орбан намерен обсудить с Путиным возможности урегулирования конфликта на Украине.

2 июля Орбан совершил визит в Киев. Он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.

Путин 14 июня на встрече с руководством МИД вновь заявил о готовности России к переговорам по Украине и назвал условия для их возобновления. Это полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.