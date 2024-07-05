Москва, 5 июля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Порядка 80,9% граждан России доверяют президенту Владимиру Путину. Это следует из проведённого соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Показатель одобрения деятельности президента с 24 по 30 июня 2024 г. составил 78,4% (-0,6 п. п. за неделю). Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 52,8% (-1,2 п. п. за неделю) и 53,1% (-0,3 п. п. за неделю) соответственно», — говорится в публикации центра.

Отмечается, что порядка 80,9% опрошенных на прямой вопрос о доверии Путину ответили положительно. Около 61,3% респондентов доверяют премьер-министру России Михаилу Мишустину. Лидеру фракции КПРФ Геннадию Зюганову доверяют — 30,9% респондентов, председателю партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергею Миронову — 26,4% опрошенных, главе ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,4%, а председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,4%.

Вместе с тем ВЦИОМ сообщил, что уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 37,9% (-2,6 п. п. за неделю), КПРФ — 9,6% (+0,7 п. п. за неделю), ЛДПР — 9,0% (+0,2 п. п. за неделю), «Новые люди» — 6,3% (-0,1 п. п. за неделю) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 3,6% (-0,1 п. п. за неделю).

В телефонном опросе ВЦИОМ приняло участие 1600 человек возрастом от 18 лет.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий опрос ВЦИОМ, проведённый в период с 10 по 16 июня 2024 года, показал, что Путину доверяет более 81% россиян. Опрос был проведён с 10 по 16 июня 2024 года, в нём приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Вместе с тем работу Путина положительно оценили 82% граждан России, сообщил 14 июня Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) по итогам соцопроса. Скорее доверяют главе государства 81% граждан, 11% заявили, что скорее не доверяют. Опрос проводили с 24 по 26 мая, в 53 регионах страны, в 104 населённых пунктах. В исследовании участвовали 1500 человек. Погрешность оценивается в районе 3,6%.