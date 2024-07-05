Москва, 5 июля, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за неделю перехватили 42 снаряда РСЗО HIMARS И Vampire, а также 451 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил 5 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 451 беспилотный летательный аппарат», — сказал он.

Кроме того, добавил Конашенков, российскими бойцами были сбиты два самолёта МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 британских крылатых ракет Storm Shadow, семь французских управляемых авиабомб Hammer, а также американская противорадиолокационная ракета HARM.

Также, по данным российского военного ведомства, российские военные за неделю освободили четыре населённых пункта в ДНР. Так, подразделения группировки войск «Центр» освободили три населённых пункта: Шумы, Новоалександровку и Новопокровское. Посёлок Спорное и район Новый города Часов Яр освободила группировка «Южная». Населённый пункт Степовая Новосёловка в Харьковской области освобождён группировкой «Запад».

Конашенков уточнил, что Вооружённые силы России за неделю уничтожили на всех направлениях до 13 525 военных ВСУ,в плен в зоне проведения спецоперации сдались 32 украинских военных.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине. Глава государства назвал условия для их возобновления: полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и полная отмена антироссийских санкций.

Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.