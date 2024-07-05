Москва, 5 июля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Суббоеприпасы американской ракеты ATACMS могут не сработать после удара о землю, что делает их опасными для населения. Об этом журналистам сообщил специалист по работе с вооружением.

Global Look Press

Он отметил, что российские техники изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса ракеты ATACMS. Это зелёный шарообразный предмет с выступами по одной оси, похожий на мяч для тенниса.

Корпус из вольфрамового сплава, имеющий насечки, скрыт под штампованной облицовкой. Взрывчатое вещество и сам взрыватель помещены под внутреннюю оболочку, конструкция похожа на российскую гранату РГО.

Осколки боеприпаса, согласно характеристикам, разлетаются на расстояние около 20 метров. Но фактически некоторые осколки даже с 50 метров способны пробить металлическую дверь, их убойная сила представляет большую угрозу. При падении 250 элементов накрывают квадрат со стороной 400 метров, суббоеприпасы падают примерно в пяти метрах друг от друга, уточнил специалист.

В дальнобойной ракете ATACMS содержится 275 суббоеприпасов М74. Кассета с ними вскрывается примерно в 200 метрах над поверхностью земли. За счёт выступающих перьев под действием набегающего потока суббоеприпас начинает вращаться. При скорости вращения около 2 тыс. оборотов центробежные стопоры расходятся в стороны и поворачивается движок внутри, затем при ударе о землю происходит взрыв, пояснил эксперт.

По его словам, боеприпас может не сработать при штатном раскрытии кассеты. В таком случае он остается на взводе и его перемещение уже невозможно. Населению при встрече с таким шариком нужно соблюдать максимальную осторожность.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российские специалисты начали изучение системы наведения и коррекции полёта американской ракеты ATACMS. В их распоряжении оказались три лазерных кольцевых гироскопа, с помощью которых снаряд удерживается на построенной траектории, и GPS-антенна, корректирующая полёт ракеты.