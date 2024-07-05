Москва, 5 июля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. У западных стран нет намерения серьёзно говорить о мирном урегулировании на Украине, однако обстановка в зоне специальной военной операции вскоре поменяет их позицию, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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Как передавало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине. Глава государства назвал условия для их возобновления: полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и полная отмена антироссийских санкций.

Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году. В частности, в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Лидер фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.