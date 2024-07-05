Симферополь, 5 июля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Спортсмены из Крыма, которые имели право на участие в Олимпиаде-2024, но отказались выступать без флага РФ, получат финансовую компенсацию, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на слова министра спорта Республики Ольги Торубаровой.

TERESA SUAREZ/ЕРА/ТАСС

«Глава Крыма принял решение о компенсационной выплате спортсменам, которые могли потенциально поехать на Олимпиаду, но не поехали. Они получат выплату в таком же объёме, как и за победу в V Играх стран БРИКС — 1 млн рублей», — заявила министр.

В апреле стало известно об отказе атлетов из Крыма выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Глава региона Сергей Аксёнов поддержал решение спортсменов. Он также добавил, что Международный олимпийский комитет (МОК) предал олимпийские принципы.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года МОК допустил участие в Играх спортсменов из России и Белоруссии, но только в нейтральном статусе. Они должны будут выступать без флага, гимна, любой другой национальной символики и только в индивидуальных видах спорта и дисциплинах. Кроме того, МОК не разрешил вернуться на международную арену представителям спортивных ведомств ЦСКА и «Динамо» за их связь с силовыми структурами.

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал такой подход абсолютно неприемлемым. Дискриминационные условия противоречат спортивным принципам и наносят ущерб самим Олимпийским играм, а не российскому спорту, сказал он.

В МИД РФ решение об участии в Олимпиаде оставили за самими спортсменами. Только им и профессиональному сообществу решать ехать или нет на соревнования в Париж.

По данным «Спорт-Экспресс», на момент 4 июля от выступления в Олимпиаде-2024 добровольно отказались 14 российских спортсменов. 3 июля теннисистка Анастасия Потапова отклонила предложение МОК. До этого, 2 апреля, отечественные гребцы приняли решение не выступать на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже.