Москва, 5 июля, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Определять кандидатуру посла в Москве является прерогативой Армении, заявил 5 июля журналистам замглавы МИД России Михаил Галузин.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Прерогатива направляющего государства определять кандидатуру посла в той или иной стране», — сказал он.

Галузин пояснил, что в данном случае речь идёт о намерении армянского руководства сменить посла в РФ. Замглавы МИД также отметил, что Россия удовлетворена работой нынешнего посла Армении в Москве, он внёс значительный вклад в двусторонние отношения.

Ранее в этот же день спикер армянского парламента Ален Симонян заявил на совместной пресс-конференции с членами делегации Конгресса США, что Армения планирует сменить посла в России. По его словам, кандидатура уже представлена. Вместе с тем он не раскрыл имя кандидата на эту должность.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД Армении Арарат Мирзоян отмечал, что основными партнёрами республики стали США и ЕС. Кроме того, в марте–апреле 2024 года стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир», а армянские телеканалы прекратили ретрансляцию ряда российских программ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада.