Москва, 5 июля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Оборот по платежам с помощью сервиса SberPay (в онлайн магазинах без ввода данных карты, оффлайн с помощью QR-кода и по биометрии) в период с января по май 2024 года превысил 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Сбербанка Кирилл Царёв в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

Помимо оплаты со счетов Сбера при использовании мульти-OR клиенты могут оплачивать покупки со своих счетов у банков партнеров, которые присоединились к платформе. Для банков сервис выгоден, так как они оставляют за собой точку контакта с клиентом. В свою очередь, партнеры могут управлять опытом своей платежной страницы, а также выводить туда свои новые сервисы и предложения для клиентов. Преимущество для торговых точек в том, что покупателю доступны все варианты оплаты и мерчант не теряет клиента и свою выручку.

«Позитивная динамика говорит о высокой востребованности мульти QR от Сбера как клиентами нашего банка, так и клиентами других финансовых организаций», — сказал Царев. По его словам, пул банков-партнёров по сервису SberPay постоянно расширяется, и с начала текущего года их количество выросло до 16, за последние два месяца к нам присоединился Ozon и «Яндекс Пэй». Кроме того, на сегодняшний день ведутся переговоры ещё с 6 финансовыми организациями.

С начала года обороты по платежам и количество транзакций с помощью QR-кодов у банков-партнеров Сбера выросли в два раза, добавил Царев. «Подключенные к платформе партнеры фиксируют увеличение количества клиентов, которые ежемесячно пользуются оплатой по QR Сбера, на 80% с начала года», — заключил он.

Семейство SberPay включает четыре платёжных сервиса бесконтактной оплаты: в интернете в один клик без ввода данных карты, по QR-коду Сбера, Android-смартфоном в офлайн-магазинах и оплату улыбкой. Сейчас в России установлено более двух миллионов современных универсальных терминалов Сбера, принимающих оплату со SberPay. Из них более 600 тыс. позволяют принимать оплату улыбкой.