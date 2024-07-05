Ереван, 5 июля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Армения планирует заменить своего посла в России. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян на совместной пресс-конференции с членами делегации Конгресса США.

Антон Денисов/РИА Новости

«Наверное, вы знаете из СМИ, что у нас скоро будет новый посол в России», — сообщил он.

Симонян добавил, что кандидатура нового посла уже представлена, ожидается его назначение. Спикер армянского парламента не раскрыл имя кандидата на эту должность.

Ранее в ходе визита в Курск посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян почтил память бойцов ВС России, погибших на СВО, возложил цветы к мемориалу. Арутюнян также побывал в Белгороде у разрушенного ВСУ здания.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал нецелесообразным проведение референдума для вступления Армении в Евросоюз, так как народ республики уже поддерживает вступление в объединение.

Во время седьмого ежегодного Копенгагенского саммита 14 мая Пашинян рассказал о своём желании сделать республику членом Европейского союза. В ходе дискуссии премьер-министр заявил, что хочет вступления страны в Евросоюз уже в 2024 году.

Спикер парламента республики Ален Симонян во время интервью заявил, что в Армении скоро может пройти референдум о вступлении в ЕС. Он отметил, что у армянского общества «есть решение быть частью Евросоюза».