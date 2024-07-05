Москва, 5 июля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Российские абитуриенты могут подать заявление на целевое обучение через портал государственных услуг. Об этом сообщает официальный информационный портал «Объясняем. РФ».

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

Целевое обучение подразумевает, что за учёбу студента в высшем учебном заведении или колледже оплатит компания. В свою очередь, молодые люди, которые займут целевые места, будут работать в этих фирмах сразу же после выпуска.

При помощи сервиса «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты могут приложить к заявлению все необходимые документы, в том числе данные о положенных им льготах и результаты сданных ЕГЭ. А также у них есть возможность отправить оригинал аттестата в выбранный вуз и записаться на вступительные испытания.

При поступлении в колледж абитуриенты могут подать через портал заявление в любое количество учебных заведений. Также к нему будут прилагаться все необходимые документы, а уведомления о дополнительных испытаниях и возможном зачислении придут в личный кабинет.

Те студенты, которые уже учатся и хотят оформить целевое обучение, могут подать заявку только в бумажном виде заказчику напрямую или через своё учебное заведение. Абитуриенты, которые поступают в магистратуру или аспирантуру, могут отправить её через вуз.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта в правительстве России сообщили, что приёмная кампания в вузы начнётся 20 июня, а общее количество абитуриентов возможно превысит один миллион человек.

Ранее стало известно, что с 2024 года вузы РФ обязали принимать документы от абитуриентов в электронном виде через сервис Госуслуг «Поступление в вуз онлайн».