Москва, 5 июля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. В московском аэропорту Внуково на фоне сообщений о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приземлился борт из Венгрии, следует из данных портала FlightAware.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Так, в московский аэропорт прибыл правительственный Airbus A-319.

Позже пресс-служба Орбана подтвердила визит премьера в Россию и заявила о запланированной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Орбан не получал мандат Европейского союза на визит в Россию. Глава евродипломатии подчеркнул, что визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией.

2 июля во время визита в Киев премьер Венгрии предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь, для того чтобы начать переговоры с Россией об урегулировании вооружённого конфликта в стране. Однако Зеленский отверг его предложение.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что у Кремля не было никаких ожиданий от визита премьер-министра Венгрии на Украину. Представитель Кремля подчеркнул, что Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана в Киев.