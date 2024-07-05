Махачкала, 5 июля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, задержанный после нападений боевиков в Дагестане, вышел на свободу, сообщил 5 июля председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своём Telegram-канале.

Администрация Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров

«Вчера поздно вечером бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, отец террориста Османа Омарова, отбыв установленный судом арест на 10 суток, вышел на свободу», — написал он.

Днём 23 июня боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В результате нападения боевиков погибли 22 человека.

Стало известно, что среди террористов были дети Магомеда Омарова. 24 июня глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что уволил чиновника. Он объяснил своё решение тем, что ответственность за случившееся должна быть полная.

26 июня появилась информация, что суд арестовал Омарова на 10 суток за мат на улице. Позднее суд назначил административный арест за мелкое хулиганство пятерым сыновьям бывшего чиновника. Они записали видеообращение, в котором попросили простить их.

По словам супруги одного из братьев Зарины, сыновья уволенного главы Сергокалинского района пытались остановить своего брата Османа Омарова в день теракта в Махачкале. В день теракта братья находились на базе отдыха с детьми. С Османом, по словам женщины, семья виделась редко. Осман занимался строительством, а о его радикальных взглядах никто в семье не знал.