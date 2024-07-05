Москва, 5 июля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. В 13 регионах России 5 июля ожидаются грозы, ливни и ветер до 27 м/с, предупредило МЧС РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 5 июля 2024 года существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, непогода настигнет Москву, Новгородскую, Калужскую, Иркутскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую, Рязанскую, Тверскую, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую области и Республику Карелия.

Отмечается, что в Москве и области ветер до 27 метров в секунду может привести к нарушению жизнеобеспечения населения. В МЧС призвали граждан во время сильного ветра оставаться в помещениях с закрытыми окнами.

В случае нахождения на улице ведомство советует не приближаться к деревьям, легковозводимым конструкциям, рекламным щитам и линиям электропечи. Водителям, которых гроза застала в дороге, рекомендуется оставаться в авто, закрыть окна и опустить антенну радиоприёмника, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля Москве резко ухудшится погода, ожидается ливень, гроза, шквалистый ветер и град. На улицах столицы организовано дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города.