Москва, 5 июля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Военные следователи прекратили расследование уголовного дела в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, которое было связано с бывшим командующим 58-й армией, генерал-майором Иваном Поповым, обвиняемом в крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Алексей Никольский/ТАСС Олег Цоков

По данным следствия, дело в отношении Цокова было прекращено 4 июля по нереабилитирующим основаниям — из-за его смерти.

«Материалы дела в отношении Попова и ещё одного фигуранта — Моисеева — выделены в отдельное производство», — цитирует издание слова источника.

Как передавало ИА Регнум, по версии следствия, экс-командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в хищениях, действовал с помощью генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что, по версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Она добавила, что металлоконструкции предназначались для возведения оборонительных укреплений. Их стоимость превышает 130 млн рублей.

Попов отрицает вину. При этом 7 июня следователь сообщил в ходе судебного заседания, что его подзащитный дал изобличающие показания на других участников дела о хищении.

Депутат Госдумы, бывший командующий 58-й общевойсковой армией Андрей Гурулёв сообщил в июле 2023 года, что Цоков погиб в зоне спецоперации, подчеркнув, что генерал-лейтенант сам принял решение отправиться на фронт, несмотря на проблемы со здоровьем. Цокова посмертно наградили званием Герой России.

Второй фигурант дела, бизнесмен Моисеев, частично погасил причинённый ущерб, установленный в ходе расследования дела о мошенничестве.