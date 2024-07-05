Севастополь, 5 июля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Российская авиация работает над акваторией Чёрного моря по уничтожению воздушных целей на значительном расстоянии от берега, сообщил 5 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Авиация работает по уничтожению воздушных целей на значительном расстоянии от берега над акваторией», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, все службы приведены в состояние боевой готовности.

Развожаев призвал всех сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Ранее Развожаев сообщил, что ложные цели, имитирующие ракеты, дважды были запущены в сторону Севастополя 4 июля. Губернатор пояснил, что воздушная тревога за день звучала два раза. Первая длилась две минуты, вторая — 11. Средства противовоздушной обороны распознали обманки и не среагировали.

23 июня украинские боевики нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, подрыв осколочной боевой части пятой ракеты произошёл в воздухе. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, ещё 153 получили ранения.