Дзержинск, Нижегородская область, 5 июля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. В Дзержинске Нижегородской области от ботулизма скончался 24-летний мужчина. Об этом сообщили в минздраве региона.

Илья Питалев/РИА Новости

Отмечается, что это уже второй случай смерти человека от ботулизма после массового отравления в нескольких регионах России салатом с фасолью.

В минздраве региона отметили, что врачи сделали всё возможное, чтобы спасти пациента. Там уточнили, что мужчину доставили в медучреждение 17 июня в крайне тяжёлом состоянии и ботулизм не является первопричиной смерти.

Как передавало ИА Регнум, по данным представителя Роспотребнадзора, количество отравившихся едой сервиса «Кухня на районе», правообладателем которого является ООО «Локалкитчен», составляет не менее 188 человек.

24 июня в Костроме скончался 21-летний житель области, что стало первым случаем смерти после массового отравления. Отмечалось, что врачи не смогли спасти молодого человека, так как он слишком поздно обратился за помощью. Житель почувствовал недомогание, когда находился в Нижнем Новгороде, но скорую вызвал лишь на следующий день, вернувшись в Кострому. Уточнялось, что готовый салат лобио молодой человек попробовал в гостях у родственников.

Пищевое отравление получили более 120 человек в Москве, 20 человек в Подмосковье, 18 в Татарстане и 16 в Нижегородской области. По данным Telegram-канала «112», вспышки ботулизма зафиксировали также в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Общее количество заболевших достигло 375 человек.

Причиной вспышки ботулизма стала красная фасоль в вакуумной упаковке от производителя ООО «Савон-К». Должностных лиц компании-производителя задержали и арестовали. Суд отправил под домашний арест до 15 августа троих обвиняемых по делу об отравлении — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову. Суд также арестовал по данному делу повара Карима Норматова.